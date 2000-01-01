Предотвратить распространения огня внутри помещений поможет противопожарная дверь.
Обычно устанавливают данный тип дверей в некоммерческих помещениях как: склад, офис,
проивзодство, там где необходимо обезопасить пути эвакуации людей. Но сейчас все чаще
стали устанавливать двери и в коттеджи, дома и частные квартиры.
Характеристика противопожарных дверей
Изделия изготавливаются их стали толщиной 1,5мм. Теплоизоляционные материалы заполняют внутреннюю полость двери.
Согласно требованиям ГОСТ 30247.0-94 толщина материалов должна быть не меньше EI-60 огнестойкости,
то есть при такой защите за 60 минут должна произойти эвакуации людей и ценного имущества.
В качестве уплотнителей применяют противопожарные ленты, которые изолируют помещение от огня.
Противопожарные двери могут быть не только глухими, но и с остеклением не более 25% от общей площади. Стекло на таких дверях будет огнеупорным.
В стандартную комплектацию противопожарных дверей также входят:
- Термолента;
- цилиндровый врезной замок-защелка;
- стальной евроцилиндр с комплектом ключей;
- нажимные ручки.
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