Предотвратить распространения огня внутри помещений поможет противопожарная дверь. Обычно устанавливают данный тип дверей в некоммерческих помещениях как: склад, офис, проивзодство, там где необходимо обезопасить пути эвакуации людей. Но сейчас все чаще стали устанавливать двери и в коттеджи, дома и частные квартиры.

Характеристика противопожарных дверей

Изделия изготавливаются их стали толщиной 1,5мм. Теплоизоляционные материалы заполняют внутреннюю полость двери. Согласно требованиям ГОСТ 30247.0-94 толщина материалов должна быть не меньше EI-60 огнестойкости, то есть при такой защите за 60 минут должна произойти эвакуации людей и ценного имущества. В качестве уплотнителей применяют противопожарные ленты, которые изолируют помещение от огня.

Противопожарные двери могут быть не только глухими, но и с остеклением не более 25% от общей площади. Стекло на таких дверях будет огнеупорным.

В стандартную комплектацию противопожарных дверей также входят:

Термолента;

цилиндровый врезной замок-защелка;

стальной евроцилиндр с комплектом ключей;

нажимные ручки.

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